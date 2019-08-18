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06:01, 18 августа 2019

Новые массовые протесты ожидаются сегодня в Гонконге

Манифестации в китайской автономии идут почти три месяца и цели протестующих остаются неизменными. Оппозиция требует отказаться от принятия закона, который разрешит экстрадицию в материковый Китай, поскольку норма может использоваться и против гражданских активистов в качестве репрессивной меры. Еще одно требование – расследование преступлений полиции против демонстрантов. Стоит напомнить, что манифестации уже несколько раз перерастали в беспорядки и столкновения со стражами порядка.

На протестную акцию в субботу вышли учителя Гонконга. Многие решили поберечь силы ради сегодняшней демонстрации, которая начнется в парке победы. Организаторы хотели согласовать шествие, однако так и не добились разрешения от властей. Впрочем, это не означает, что акция не примет стихийный характер.

Ранее западные СМИ сообщили, что Китая стягивает



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