В Перми пройдет акция, посвященная Дню российского флага и защите Конституции

Согласовать шествие власти отказались.

Инициаторами выступили Пермское отделение партии ПАРНАС и Организация гражданских активистов. Участники намерены напомнить о важности нескольких глав Конституции: первой, содержащей республиканские и демократические основы, второй, посвященной правам человека и гражданина и девятой, где указан запрет депутатам единолично изменять первую и вторую главы. Об этом сообщил один из организаторов предстоящего митинга Михаил Касимов в интервью местному сайту «Звезда».

Организаторы направили в мэрию уведомления на проведение демонстрации и митинга. Однако местные власти отказали в разрешении проводить шествие. А митинг позволили организовать только на огороженной территории Парка камней.

Акция начнется в Перми в 17 часов.