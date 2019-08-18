Илья Яшин сегодня должен выйти на свободу после административного ареста

Однако его адвокат Вадим Прохоров не исключил, что политика вновь задержат.

У муниципального депутата Юлии Галяминой срок административного ареста истекает 21 августа, у политика Алексея Навального – 23 августа, 27-го числа должна освободить из спецприемника лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова, 28-го – ведущего Youtube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, а 30 августа – члена Либертарианской партии Михаила Светова. Их всех арестовали из-за акций протеста.