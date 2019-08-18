При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 40 человек, ранены более 100
Об этом сообщает афганский телеканал «Толо ньюс». Инцидент произошел накануне вечером. Официальной информации о причинах взрыва пока нет.
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Об этом сообщает афганский телеканал «Толо ньюс». Инцидент произошел накануне вечером. Официальной информации о причинах взрыва пока нет.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…