В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Информации о возможных жертвах и раненых пока нет. На борту самолета «Сессна» были три человека. Инцидент произошел недалеко от города Покипси в штате Нью-Йорк, передает телеканал АВС.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Информации о возможных жертвах и раненых пока нет. На борту самолета «Сессна» были три человека. Инцидент произошел недалеко от города Покипси в штате Нью-Йорк, передает телеканал АВС.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…
Дольше Брежнева, но меньше Сталина: Шахназаров по-прежнему не видит альтернативы Путину «Нет, пока я действительно не вижу альтернативы (президенту России Владимиру Путину). Может вы видите? Скажите. Пусть кто-нибудь скажет мне. Я такой альтернативы не вижу. Насколько я понимаю, народ тоже не видит, раз избирает его. За 20 лет он сыграл выдающеюся роль в судьбе России и в судьбе мира. То, что он выдающийся лидер даже нет никаких сомнений. Я думаю, что это должны признать даже оппоненты», – подчеркнул Шахназаров в интервью радио Baltkom.