СК завершил расследование в отношении участника протестов 27 июля в Москве Кирилла Жукова

Его дело выделено в отдельное производство. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Кирилл Жуков обвиняется в насилии в отношении представителя власти. По версии следствия, он пытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии. Ранее он был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках. Теперь по так называемому «московскому делу» проходят 13 человек, 12 из них в СИЗО.