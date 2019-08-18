В Москве впервые за месяц акция за честные выборы прошла без массовых задержаний

В отделение накануне был доставлен один активист, но его отпустили без протокола. В столице были одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных за протесты. На проспекте Сахарова также состоялся согласованный митинг КПРФ. В Петербурге задержали больше десятка протестующих.

В Москве по итогам акции 27 июля в автозаки попали почти 1400 человек, 3 августа были задержаны больше тысячи, 10 августа – более 200.