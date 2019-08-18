Благотворительный концерт в поддержку сестер Хачатурян пройдет сегодня в Москве

В проведении акции было отказано.

Концерт состоится в московском пространстве «Бумажная фабрика». Планируется, что на сцене выступят группы «Позоры», «Созвездие отрезок», «Ритуальные услуги» и другие музыканты.

Акция в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, изначально была запланирована на сегодня в Москве. Однако столичные власти ее не согласовали. В итоге организаторы решили выйти с пикетами к суду в день следующего заседания по уголовному делу сестер.

Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве своего отца, который на протяжении многих лет избивал их и принуждал к действиям сексуального характера. По признаниям девочек, Михаил Хачатурян неоднократно над ними издевался и насиловал. Адвокаты утверждают, что сестры действовали в рамках необходимой самообороны и находились в тяжёлом эмоциональном состоянии.

Следствие установило, что в день убийства отец сестер Хачатурян по очереди вызывал девушек к себе в комнату и распылял им в лицо перцовый баллончик.