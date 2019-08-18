Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено. Как сообщила ТАСС адвокат Светлана Байтурина, из обвинения исключили статью о массовых беспорядках, ее подзащитного обвиняют только в насилии в отношении представителя власти. По версии следствия, на митинге 27 июля Кирилл Жуков пытался поднять у бойца Росгвардии забрало шлема. Жуков приступил к ознакомлению с материалами дела. По обвинению в массовых беспорядках в Москве 27 июля арестованы 13 человек.