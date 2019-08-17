На шахте «Грамотеинская» в Кузбассе произошел пожар на ленточном конвейере

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, из забоя на глубине 200 метров эвакуированы 43 горняка. Пострадавших нет. Работа шахты приостановлена По данным Ростехнадзора, на «Грамотеинской» ранее уже происходили аварии. Так, в мае прошлого года из-за задымления из шахты пришлось эвакуировать горняков, в апреле 2012 года здесь тушили подземный пожар и в том же году произошла вспышка метана. Тогда семеро шахтеров получили ожоги, но сумели самостоятельно выйти на поверхность.