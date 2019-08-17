На станции Шиес в Архангельской области задержали троих противников мусорного полигона.

Как рассказал «Эхо Москвы» участник движения «Поморье – не промойка» Дмитрий СекУшин, экоактивисты пытались снять доставку вертолетом топлива для строителей свалки.

Митинги и акции против возведения в Шиесе полигона для отходов из Москвы не прекращаются с августа прошлого года. недавно власти объявили о приостановке работ для прохождения государственной экологической экспертизы. Однако, по сведениям протестующих, строительство полигона продолжается.