Сегодняшние акции за свободные выборы завершились в Москве без задержаний

Побывавший на одном из пикетов, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский сказал , что пришел сюда в защиту незаконно преследуемых участников акций.

Между тем, участники движения «бессрочный протест» организовали «прогулку» по Арбату в сторону смоленской площади. Полиция задержала одного активиста, но вскоре выпустила его из отделения без составления протокола.

Сегодня же на проспекте Сахарова «За честные и чистые выборы» митинговали сторонники КПРФ. В своем выступлении лидер партии Геннадий Зюганов призвал не допустить победы парии власти на выборах.

В последнее время власти Москвы в дни протестов стали устраивать альтернативные развлекательные мероприятия с участием звезд российской эстрады. Так, сегодня, по сообщению мэрии, фестивальные площадки на ВДНХ и в парке Горького посетили около 100 тыс. гостей.