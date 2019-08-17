Жители столицы Судана Хартума вышли на улицы города, чтобы отпраздновать соглашение о трехлетнем переходном периоде. Документ подписан военным советом и оппозицией и позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству. В соглашении также закреплены договоренности о формировании Суверенного совета — органа

власти, в который войдут как военные, так и гражданские представители. Как передают местные СМИ, людей на улицах так много, что на некоторых улицах пришлось закрыть движение автотранспорта. Военный совет пришел к власти в результате смещения президента Судана Омара Башира.