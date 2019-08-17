Z Архив новостей новости
5 9 6 4117
20:02, 17 августа 2019

Власти Финляндии предоставили политическое убежище Илье Капустину

Он  проходил свидетелем по делу «Сети»* (*запрещена на  территории РФ). Капустин рассказал «МБХ медиа», что сейчас он находится в Хельсинки и будет поступить в учебное заведение в Финляндии. В январе прошлого года Илья Капустин сообщил «Медиазоне» о том, что сотрудники ФСБ пытали его электрошокером, добиваясь показаний на  фигурантов дела «Сети»*. В Следственном комитете позже сообщили, что следы на теле Капустина не от электрошока, а от укусов клопов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…

5 109 6 10943 16.08
Kобщество, путин, власть, политика, чечня, мнения
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

Очень простые требования Люди требуют соблюдения прав. Право не быть избитым на мирной акции протеста, права на своего политического представителя, право на то, чтобы власть уважала и слышала людей. И чтобы чиновники работали для людей…

5 47 6 7254 13:48
Kакции, митинги, общество, власть, политика, права, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Браво! Мы часто слышим, что подавляющее большинство инцидентов с самолетами — это человеческий фактор. Теперь мы получили еще одно яркое подтверждение того, что этот же человеческий фактор спасает нам жизни…

5 44 6 6892 15.08
Kавиация, самолеты, происшествия, мнения
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

+ Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира Как полиция разгоняет митинги в разных странах мира После жесткого разгона протестов в Москве государственные СМИ обсуждают, насколько правомерны методы полицейских на митингах в России, ссылаясь на зарубежный опыт…

5 124 6 19323 11.08
8читать ;смотреть
Kполитика, видео, общество, мнения
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

Обыкновенная история Читаю о следователе, лишившем инсулина подозреваемого по делу о массовых беспорядках в Москве, и думаю об общем ожесточении нравов в среде правоприменителей…

5 79 6 13351 11.08
Kсиловики, насилие, общество, мнения
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Летают ли израильские самолеты-невидимки над Ираном? Кувейтское издание, понимая, что написало глупость, подстраховалось, сообщив, что F-35 якобы дозаправлялись в небе над Ираком. По мнению автора статьи, вероятно, самолеты-заправщики тоже обладают невидимостью, как F-35...

5 46 6 7790 16.08
Kполитика, общество, сша, самолеты, авиация, авиа, события
Интервью 2019

Николай Травкин гость: Николай Травкин бывший политик, герой соцтруда, ныне — пенсионер

Протест, выведенный в физическое противостояние, будет тренировать власть. Вот эта власть догнивает. Она сама скоро догниет. А любой физический протест заставляет мышцы и силы поднабраться…

5 63 6 10648 16.08
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество
Блоги

+ Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Президент встречался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии в Севастополе и ее ректором…

5 128 6 22203 14.08
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 126 6 22665 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Законом разрешено умирать Дети умирают из-за того, что нет лекарства. А матерей, которые пытаются их спасти, судят как наркобарыг…

5 36 6 6538 16.08
Kлекарства, здоровье, мнения, законы
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков…

5 143 6 26567 13.08
#слушать 36:45 8читать $скачать 8.4 МБ
Новости

Руководство архангельской больницы не уведомило персонал о том, что пострадавшие при взрыве, заражены радиацией Медикам, которые контактировали с пациентами, не было дано указаний применять средства защиты, хотя сами они заподозрили, с чем именно имеют дело…

5 27 6 5105
Блоги

+ Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Инцидент произошел в небе над Балтийским морем, когда Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву…

5 30 6 5985 14.08
8читать ;смотреть
Kшойгу, нато, авиа, происшествия, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Революция продолжается, первые уроки Нам очередной раз продемонстрировали — среди главных проблем этого квазигосударства — полное отсутствие диалога между властью и обществом…

5 44 6 8891 13.08
Kпротесты, власть, общество, оппозиция, мнения
Блоги

Зоя Светова журналист

+ «Мы ботаники и чайники, вы гебешники и начальники» «Мы ботаники и чайники, вы гебешники и начальники» Стихотворение Людмилы Улицкой, которое она прочла на митинге(в трансляции было плохо слышно) и на площади тоже не все услышали. Просто Галич какой-то, можно петь…

5 188 6 52827 10.08
8читать ;смотреть
Kобщество, митинги, видео, мнения
Блоги

Одиночные пикеты в центре Москвы Прошла серия пикетов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и фигурантов «московского дела». Задержан один человек..

5 51 6 10346 13:24
Kмосква, пикеты, акции, власть, выборы, общество, фото, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан на определенных условиях сказал сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров

5 71 6 143516
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Похоже, что у этих недовольных цель была попасть в автозак, потому что там самые крутые селфи. И всё это попахивает немножко мазохизмом. Судьба протеста печальна на данный момент. Конечно, никаким Майданом не пахнет…

5 65 6 98720 14.08
#слушать 48:33 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование

3140539
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 4496 11.08
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

20 лет Путина и 20 лет отката назад Страна потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад; что вместо реставрации плохого СССР она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность…

5 296 6 176999 13.08
Kпутин, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца…

5 199 6 137704 12.08
8читать ;смотреть
Kобщество, кадыров, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8014232
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4162528

Сегодня в эфире