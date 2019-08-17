Власти Финляндии предоставили политическое убежище Илье Капустину

Он проходил свидетелем по делу «Сети»* (*запрещена на территории РФ). Капустин рассказал «МБХ медиа», что сейчас он находится в Хельсинки и будет поступить в учебное заведение в Финляндии. В январе прошлого года Илья Капустин сообщил «Медиазоне» о том, что сотрудники ФСБ пытали его электрошокером, добиваясь показаний на фигурантов дела «Сети»*. В Следственном комитете позже сообщили, что следы на теле Капустина не от электрошока, а от укусов клопов.