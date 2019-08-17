Сотрудники полиции задержали троих противников мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области.

Как передает местное издание «7×7», они пытались проникнуть на закрытую территорию полигона, чтобы зафиксировать продолжение работ на нем. Митинги и акции против возведения в Шиесе свалки для отходов из Москвы не прекращаются с августа 2018 года. 15 июня власти объявили о приостановке работ для прохождения государственной экологической экспертизы. Однако, по сведениям протестующих, строительство полигона продолжается.