В Дагестане с обрыва сорвался автомобиль УАЗ
Погиб 11-летний мальчик, его отец госпитализирован. Других людей в машине не было. Обстоятельства происшествия выясняются.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Погиб 11-летний мальчик, его отец госпитализирован. Других людей в машине не было. Обстоятельства происшествия выясняются.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…