В завтрашнем благотворительном концерте в поддержку сестер Хачатурян выступит группа Пусси Райот
Об этом нашей радиостанции сообщила одна из участниц группы Мария Алехина.
Концерт состоится завтра, в 16 часов, на территории «Бумажной фабрики»
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Об этом нашей радиостанции сообщила одна из участниц группы Мария Алехина.
Концерт состоится завтра, в 16 часов, на территории «Бумажной фабрики»
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…