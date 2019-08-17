Митинг КПРФ за честные выборы собрал на Пр. Сахарова около 4 тыс. чел

Данные полиции и проекта «Белый счетчик практически совпадают. В манифестации приняли участие лидер коммунистов Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы, политики и общественные деятели. Как передает наш корр., выступавшие призвали создать «красный счетчик» для подсчета результатов выборов в МГД. Как заявил «Дождю» кандидат в депутаты МГД от КПРФ Вадим Кумин, преследования участников протестных акций в Москве должны быть прекращены.

На митинге звучали требования об отставке председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, а партию «Единая Россия» обвинили в дискредитации избирательной системы. Санкционированное мероприятие завершилось без задержаний.