Один человек задержан на Старом Арбате за шествие в колонне участников пикета за свободные выборы

Как сообщает наш корр., пикет на Арбате перерос в протестное шествие. Около 40 человек разрозненными группами направились к Смоленской площади.

Протестное шествие «бессрочников» состоялось с некоторой задержкой от заланированного времени и стало весьма активным и шумным. Группа из 30-40 молодых людей в течение часа в быстром темпе перемещалась от Гоголевского бульвара , где выставили целуй транспортный парк асфальтоукладчиков, до Смоленской площади — в буквальном смысле туда-сюда. Прохожие и туристы реагировали с заинтересованность. Полиция, которой было совсем немного — до поры на это никак не отвечала, благо молодые люди и впрямь никому не мешали. Они с душой и громогласно исполнили все куплеты российского гимна, прокричали все протестные лозунги этого лета — «Допускай» , «Отпускай», «Москва, выходи!», вспомнили неласковым словом президента Путина. Но в районе 17-20 одна из активисток, Ольга Мисик, зашла в кафе распространённой массовой сети в начале Арбата. Это послужило сигналом для того, чтобы около десятка силовиков заблокировали входы в заведение, а затем вывели девушку оттуда, правда довольно быстро отпустив. Группа протестующих рассредоточилась, а молодого человека по имени Дмитрий Батуро — задержали и увезли в автозакр от бывшего ресторана «Прага». На этом бессрочный протест был временно или лишь на сегодня, судя по всему, рассеян.

Сообщений о задержаниях на других пикетах, организованных на Бульварном кольце, не поступало. Между тем, меры безопасности на Бульварном кольце сегодня были усилены. Пушкинская площадь и площадь перед издательским комплексом «Известия» были оцеплены полицией. Отдельное оцепление выставили по периметру памятника Пушкину. Вдоль Новопушкинского сквера со стороны Тверской стояли металлические заграждения. На Пушкинской и Триумфальной площадях дежурили наряды полиции. Полицейские заграждения установили также на Большой Дмитровке, у Сретенских Ворот дежурили наряды ОМОНа