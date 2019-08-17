Командир аэробуса, совершившего аварийную посадку, открыл матч между «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов»

Командир аэробуса, совершившего аварийную посадку в района аэропорта Жуковский, открыл матч между «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов» Как передает ТАСС, Дамир Юсупов нанес первый символический удар по мячу в матче шестого тура РПЛ на стадионе «Екатеринбург-Арена». Перед этим весь экипаж вышел на поле под овации трибун. Накануне Владимир Путин присвоил летчикам самолета звания Героев России и наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.