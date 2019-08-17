Чуть более трети британцев поддерживают выход Соединенного королевства из ЕС без сделки с Брюсселем

Об этом пишет Индепендент со ссылкой на опрос, проведенный компанией ВМG Ресерч. При этом почти половина опрошенных – 49% — считают, что если премьеру Борису Джонсону не удастся заключить с ЕС новое соглашение, то лучше Брекзит отложить или организовать новый референдум. Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября, но британский парламент до сих пор не одобрил условия сделки с ЕС, заключенной премьером Терезой Мэй.