В Нью-Йорке задержан мужчина, который оставил подозрительные пакеты в метро на Манхэттене

Движение поездов по ряду линий подземки было приостановлено, а с одной из станций даже эвакуировали пассажира. Как сообщил представитель полиции мегаполиса, позже выяснилось, что в двух оставленных пакетах находились кастрюли-скороварки. В прошлом злоумышленники неоднократно использовали их в качестве корпусов для самодельных взрывных устройств. Связан ли задержанный с какими-либо террористическими организациями, не уточняется.