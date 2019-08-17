Уже шесть недель в Москве не прекращаются акции за честные выборы

Сегодня внимание было приковано к серии одиночных пикетов на Бульварном кольце. Собравшиеся у памятников Владимиру Высоцкому, Надежде Крупской и Владимиру Шухову на Страстном и Сретенском бульварах требовали допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и освобождения фигурантов так называемого «московского дела», возбужденного по статье о массовых беспорядках 27 июля.

Побывавший на одном из пикетов, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский сказал , что пришел сюда в защиту незаконно преследуемых участников акций.

А член СПЧ Николай Сванидзе рассказал телеканалу «Дождь», что обязательно расскажет о происходящем президенту России.

Стоит отметить, что в отличие от прошлых субботних акций сегодня ни о каких задержаниях не сообщалось, да и усиления полиции были не так заметны.

Муниципальные депутаты хотели провести шествие по бульварам, но получив от мэрии отказ, решили ограничиться одиночными акциями в нескольких точках. И хотя в сети звучали призывы устроить по центру протестные прогулки, желающих не нашлось.

Столичные власти к очередным оппозиционным выступлениям, как и в предыдущие выходные, были хорошо подготовлены. Впрочем, численность полицейских и служащих Росгвардии была заметно ниже. Вместо шеренг омоновцев в полной амуниции с дубинками площадки, куда выходили пикетчики, охраняли всего несколько сотрудников МВД.

На пересечении Страстного бульвара и Петровки одиночный пикет прошел возле памятника Маяковскому. Одной из первых участниц стала пожилая женщина в инвалидном кресле с плакатом «нарушителей конституции к ответу». Она с удовольствием раздавала интервью журналистам, которых было в разы больше чем стражей порядка и сочувствующих. Один из офицеров подошел к пикетчице, а узнав про ее мотивы, пожелал здоровья и удалился.

Похожая картина была и на Сретенском бульваре. Возле памятника Крупской на пересечении со Сретенкой также было много журналистов, а среди участников одиночных пикетов были замечены муниципальный депутат Илья Азар и яблочник Сергей Митрохин, который добился регистрации кандидатом через суд. Поддержать его пришел и основатель партии Григорий Явлинский. На противоположном конце бульвара также сменяли друг друга активисты. Среди требований – прекращение политических репрессий и освобождение активистов дела о беспорядках в Москве. Полиция не вмешивалась.

Между тем, часть пикетчиков, собравшихся на Арбате, разрозненными группами отправилась в сторону Смоленской площади.

Протестное шествие «бессрочников» состоялось с некоторой задержкой от заланированного времени и стало весьма активным и шумным. Группа из 30-40 молодых людей в течение часа в быстром темпе перемещалась от Гоголевского бульвара , где выставили целуй транспортный парк асфальтоукладчиков, до Смоленской площади — в буквальном смысле туда-сюда. Прохожие и туристы реагировали с заинтересованность. Полиция, которой было совсем немного — до поры на это никак не отвечала, благо молодые люди и впрямь никому не мешали. Они с душой и громогласно исполнили все куплеты российского гимна, прокричали все протестные лозунги этого лета — «Допускай» , «Отпускай», «Москва, выходи!», вспомнили неласковым словом президента Путина. Но в районе 17-20 одна из активисток, Ольга Мисик, зашла в кафе распространённой массовой сети в начале Арбата. Это послужило сигналом для того, чтобы около десятка силовиков заблокировали входы в заведение, а затем вывели девушку оттуда, правда довольно быстро отпустив. Группа протестующих рассредоточилась, а молодого человека по имени Дмитрий Батуро — задержали и увезли в автозакр от бывшего ресторана «Прага». На этом бессрочный протест был временно или лишь на сегодня, судя по всему, рассеян. Сегодняшние несанкционированные пикеты состоялись по призыву нескольких муниципальных депутатов, которым мэрия не согласовала шествие по бульварам. А на проспекте Сахарова сегодня «За честные и чистые выборы» митинговали сторонники КПРФ.

Согласно итоговым данным «Белого счетчика», в акции приняли участие 4,2 тысячи человек. Множество красных флагов, портретов Сталина и Ленина были в руках у тех, кто вышел на улицу заявить о своей позиции, несмотря на дождливую и пасмурную погоду. Звучали песни советских лет и социальные требования.

Открыл митинг лидер КПРФ, Геннадий Зюганов призвал прийти на выборы и не дать выиграть кандидатам-единороссам



Одна из участниц акции, пенсионерка Антонина Ильинична в интервью «Эху» отметила, что выступает за допуск всех независимых и оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По ее мнению, только такие люди могут изменить ситуацию в стране.

В свою очередь представитель движения «Левый фронт» Татьяна Николаевна сказала «Эху», что за ходом проведения голосования на выборах необходимо внимательно следить, чтобы не допустить нарушений.

На митинг люди вышли с плакатами «Пока мы молчим — решают за нас!», «Узурпация власти превращает государство в административный ресурс», «Граждане, мы куда — на выборы или в тюрьму?».

В финале акции состоялся концерт, завершил который Игорь Тальков-младший, исполнив песню отца «Я вернусь».

Митинг прошел без происшествий и задержаний.

В Петербурге во время пикетов за честные выборы полиция задержала 10 человек. Некоторых из них уже отпустили без составления протокола.

Изначально акцию за честные выборы планировали провести в виде шествия, однако Смольный его не согласовал. От митинга отказались уже сами организаторы, поэтому активисты вышли сегодня на Невский проспект с одиночными пикетами. Первые задержания прошли ещё до официального начала акции: так, полицейские у дома встретили участника движения «Бессрочный протест» Сергея Беляева. Правоохранители объяснили, что к ним якобы поступила жалоба о подготовке массовых беспорядков. Следующей в отдел полиции отправилась активистка, которая развернула плакат на Невском проспекте в поддержку арестованных по так называемому «московскому делу». Её обвинили в хулиганстве. Всего, как пишет группа помощи задержанным, в отделениях оказалось 10 человек: в их числе оказались и провокаторы, которые обзывали пикетирующих. В то же время рядом с протестующими стояли люди, развернувшие плакаты против митингов. К тому же возле места проведения акции дежурили волонтеры предвыборного штаба временного губернатора Александра Беглова. Они раздавали листовки с его предвыборной программой.

Один из активистов сообщил, что правоохранители требовали от него удалить сделанную во время пикета фотографию на фоне машины с ОМОНом.

Выборы депутатов Мосгордумы и питерских муниципальных депутатов состоятся в Единый день голосования 8 сентября.