Французские специалисты приступили к осмотру места жесткой посадки самолета А321 в Подмосковье

Как сообщил ТАСС информированный источник, представители Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации осмотрели крылья, двигатели, а также фюзеляж самолета. Принято промежуточное решение по демонтажу двигателей, затем крыльев и пассажирского салона. После этого лайнер будет приподнят с помощью надувных понтонов, погружен на автотрейлер и доставлен в ангар на

территории ЛИИ им. Громова. По словам источника, «скорее всего, с самолета будет демонтировано все оборудование и летать он уже не будет».