Врачей больницы, куда госпитализировали пострадавших при взрыве под Северодвинском, не известили о  радиации

Врачей Архангельской больницы, куда госпитализировали пострадавших при взрыве под Северодвинском, не известили о том, что пациенты заражены радиацией. Кроме того, медиков заставили дать подписку о неразглашении. По сведениям The Moscow Times, у одного из сотрудников больницы после контакта с пациентами обнаружили в мышечной ткани радиоактивный изотоп. Одна из сотрудниц больницы рассказала местному изданию «Северные новости», что только спустя некоторое время врачам выдали свинцовые фартуки. Она уточнила, что с зараженными радиацией контактировали более 50 человек. Некоторые из них отправили на обследование в Москву.

Информацию The Moscow Times о радиационном заражении врачей уже опровергли в Минздраве.