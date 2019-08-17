Законность возбуждения уголовного дела за покупку незарегистрированных в РФ психотропных лекарств проверит прокуратура

Законность возбуждения уголовного дела за покупку незарегистрированных в России психотропных лекарств проверит прокуратура. Как рассказала ТАСС представитель надзорного ведомства Екатерина Короткова, предстоит проанализировать причины, по которым матери больных детей не имеют возможности приобрести препараты в законном порядке. На днях в Москве было возбуждено уголовное дело по факту приобретения через Интернет матерью тяжело больного ребенка транквилизатора Фризиум.