«Бессрочный протест» проводит шествие на Арбате в поддержку фигурантов «московского дела»

Около 40 активистов, относящих себя к движению «Бессрочный протест», проводят шествие на Арбате в поддержку фигурантов «московского дела» и незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Участники шествия идут быстрым шагом от Смоленской площади к Гоголевскому бульвару. Они скандируют «Допускай», «Отпускай», а также лозунги в поддержку политзаключенных.

За проведением акции наблюдают сотрудники полиции.