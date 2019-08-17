Брата журналиста «Медузы» Жегулева, осужденного по обвинению в хранении наркотиков, освободили по УДО

Суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Леонида Жегулева, осужденного по обвинению в хранении наркотиков. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил его брат, журналист «Медузы» Илья Жегулев.

«Мы ждали этого решения, я узнал об этом 15 августа. Сегодня наконец-то я решился обо всем рассказать, потому что из-за нервов и переживаний я до конца не верил, что это произойдет. Только когда мы купили билеты на поезд и я осознал, что во вторник вечером 27 августа он действительно приедет, стало понятно, что это по-настоящему. Слава Богу, что все наконец-то закончилось», — сказал он.

И.Жегулев добавил, что за время заключения его брат «выжил, не пал духом, не впал в депрессию, занимался там спортом, читал много книг, совсем по-другому к себе относился».

«Он выйдет похудевшим и помудревшим. Его отношение к нахождению в колонии можно сравнить с отношением Олега Навального», — добавил журналист.

Л.Жегулев был задержан в ноябре 2016 года в Москве. При обыске у него в кармане обнаружили 26 граммов гашиша, в квартире полицейские нашли еще около 100 граммов и весы. Защита настаивала, что наркотики были подброшены.