Столичные власти отказались согласовать завтрашние пикеты в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца

Об этом организаторы сообщили на странице мероприятия в фейсбуке. Организаторв, которые не в первый раз столкнулись с отказом, теперь планируют добиться согласования акции 28 октября. Между тем, завтра в столице должен пройти благотворительный концерт в поддержку сестер Хачатурян. На нем выступит группа Pussy Riot. Об этом нашей радиостанции сообщила одна из участниц коллектива Мария Алехина:

Концерт начнется завтра в 16 часов на территории Бумажной фабрики в Москве.