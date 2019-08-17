МАК скопировал информацию с бортовых самописцах аварийного Airbus A321, жестко севшего у аэропорта «Жуковский»

Но сведениям «Интерфакс», авиадиспетчеры минимум предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем. Airbus A321 «Уральских авиалинии», следовавший в Симферополь, сразу после взлета 15 августа совершил аварийную посадку. В оба его двигателя попали птицы. Пилоты смогли посадить самолет с убранными шасси на кукурузное поле. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили. Решение об эвакуации самолета с кукурузного поля будет принято 19 августа. Пока здесь работают специалисты французской компании Airbus и российские следователи.