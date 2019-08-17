Серия пикетов в Москве за свободные выборы проходит в Москве спокойно

Во всяком случае, сообщений о каких-либо задержаниях на Бульварном кольце не поступало. Между тем, часть участников акции собралась сегодня на Арбате и сейчас разрозненными группами проследовали в сторону Смоленской площади.

Напомню, сегодня на проспекте Сахарова состоялась еще одна акция «За честные и чистые выборы». Своих сторонников на проспекте Сахарова собрала КПРФ. По оценкам полиции и «Белого счетчика», в митинге приняли участие около 4 тысяч человек. Здесь также обошлось без задержаний.