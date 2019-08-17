Камерунские власти пока не установили местонахождение российских граждан, захваченных при нападении на грузовое судно
Камерунские власти пока не установили местонахождение троих российских граждан, захваченных при нападении на грузовое судно близ порта Дуала. Об этом корр. ТАСС сообщили в российском диппредставительстве в Яунде. По информации германской судоходной компании «Мар консалт шиффарт», 14 августа неизвестные атаковали сухогруз «Мармалайта» и захватили восемь членов экипажа, в том числе трех россиян. По одной из версий, за нападением могут стоять нигерийские пираты.