В Москве на Бульварном кольце проходит серия одиночных пикетов за свободные выборы

Собравшиеся у памятников Высоцкому, Крупской и Шухову призывают допустить к выборам в Мосгордуму всех незарегистрированных кандидатов и освободить участников так называемого «московского дела» о массовых беспорядках. Как сообщает наш корреспондент, полиция в происходящее пока не вмешивается. О задержаниях не сообщалось. Ранее власти Москвы отказались санкционировать это мероприятие.

Ранее на проспекте Сахарова прошел митинг «За честные и чистые выборы», организованный коммунистами. Согласованная акция собрала около 4 тысяч человек. На ней также обошлось без задержаний.