На Сретенском бульваре одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов в МГД и фигурантов «московского дела»

На Сретенском бульваре проходят одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и фигурантов «московского дела»

На Сретенском бульваре проходят одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и фигурантов «московского дела», сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

В частности, в акции принимают участие бывший лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин, муниципальный депутат Илья Азар, а также другие политики и активисты.

Участники пикета требуют прекращения уголовных и административных дел, возбужденных в связи с мирными выступлениями граждан в защиту Конституции и своих избирательных прав, а также регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

За мероприятием наблюдают десять сотрудников полиции. Они не препятствуют проведению пикетов.

Пикеты также проходят у памятника Высоцкому на Страстном бульваре.