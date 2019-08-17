Командир аэробуса Дамир Юсупов нанес символический первый удар по мячу в поединке между «Уралом» и «Крыльями Советов».

О жизни Героев России, отправленных в отпуск на время расследования обстоятельств инцидента в Подмосковье:

Перед началом матча в Екатеринбурге весь экипаж вышел на футбольное поле под продолжительное приветствие болельщиков. Пилоты и бортпроводники поприветствовали любителей футбола, а комментатор матча отметил, что их слаженные действия экипажа были примером для каждого и настоящим актом смелости отваги. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин успешно посадили на кукурузное поле близ подмосковного поселка Рыбинское лайнер Airbus A321, после того как при вылете из Жуковского в оба двигателя попали птицы, выведя их из строя. Диспетчеры на земле тогда дали разрешение на взлет, не смотря на то, что предупредили экипаж о перелетах птиц – это следует из опубликованной сегодня расшифровки. Президент Путин накануне подписал указ о присвоении звания Героев России пилотам, отметив четкое исполнение служебного долга в экстремальных условиях. Пять бортпроводников воздушного судна награждены орденами Мужества. Неизвестно, что заберет с собой с футбольного поля Дамир Юсупов сегодня, но накануне он привез с поля под Жуковским початок кукурузы, сообщила журналистам его супруга. Эксперты РБК пояснили изданию, что именно «царица полей» и мокрая земля увеличили шансы лайнера на успешную посадку при самолета по полю.

Действия экипажа аэробуса спасли жизни 226 пассажиров. В результате жесткой посадки никто не погиб, за медицинской помощью в итоге обратились 76 человек.