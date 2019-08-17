Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства для сына-инвалида

Данные препарат запрещен в России.

Изучением вопроса займется московская межрегиональная транспортная прокуратура. Соответствующее распоряжение дала Генпрокуратура. В заявлении ведомства указано, что необходимо проанализировать причины, по которым в данном случае не было возможности приобрести препарат в установленном законом порядке. Мама купила в интернете противосудорожное лекарство для сына, страдающего эпилепсией. Психотропный препарат «Фризиум» не зарегистрирован в России. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконном перемещении через таможенную границу наркотических средств и психотропных веществ. Мама ребенка проходит по делу в качестве свидетеля. Женщину задержали сразу после получения посылки сотрудники таможенной службы отдела по борьбе с контрабандой наркотиков.

Уголовное дело по факту покупки «Фризиума» стало в России уже вторым за последнее время.