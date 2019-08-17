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16:00, 17 августа 2019

В Москве сегодня митинг и одиночные пикеты за честные выборы. Эти выходные стали шестыми с начала протестов

Акции с требованиями зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму и прекратить политические репрессии начались в столице в середине июля. На эту субботу муниципальные депутаты пытались согласовать массовые пикеты. Мэрия ответила отказом. Кроме того, оппозиции не согласовали митинг на проспекте Сахарова. Чиновники выбрали заявку КПРФ. На митинг коммунистов сегодня пришли около четырех тысяч человек. Муниципальные депутаты, тем временем, решили провести одиночные пикеты на Бульварном кольце. Отказ регистрировать кандидатов и задержания людей, участвующих в протестах, это антиконституционные действия властей, — одна из участниц пикетов, муниципальный депутат Елена Русакова.
Пикеты проходят сегодня под пристальным вниманием полиции и журналистов. Силовики пока не вмешиваются в происходящее.



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