Прокуратура проверит законность возбуждения дела из-за покупки лекарства для ребенка-инвалида

Об этом агентству ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова. Она уточнила, что это было распоряжение вышестоящего ведомства. Накануне стало известно о задержании жительницы Москвы, заказавшей из-за рубежа через Интернет препарат от эпилепсии для сына. Женщину пять часов продержали в почтовом отделении. Посылку конфисковали. У нее дома прошел обыск, — рассказали представители детского хосписа «Дом с маяком». Позже там уточнили, что москвичка стала свидетелем по уголовному делу о контрабанде психотропных веществ. Это уже второй за месяц случай задержания после покупки через Интернет препарата Фризиум, незарегистрированного в России.