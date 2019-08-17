Следственный комитет и МВД опровергли информацию о появлении мародеров на месте аварийной посадки самолета

В СК подчеркнули, что территория оцеплена, и там круглосуточно работают следователи. С момента аварии в самолет не проникали посторонние, подчеркивают в ведомстве. В компании Уральские авиалинии, которой принадлежит самолет, также сказали, что посторонних нет, а лайнер охраняет Росгвардия.

Ранее около десятка изданий сообщили, что из приземлившегося два дня назад в поле самолета украли ремни безопасности, спасательные жилеты и сумки с аварийно-спасательным оборудованием.