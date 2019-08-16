Автобусы Мосгортранса сегодня были задействованы для доставки полиции в центр Москвы

Об этом сообщают наши корреспонденты. Они, в частности, стали свидетелями того, как городской автобус забирает группу полицейских с Арбатской площади и того, как сотрудники МВД покидают этот транспорт на Бульварном кольце, где сегодня проходят пикеты за свободные выборы. Вчера вечером Мосгортранс сообщил, что в день протестной акции 27 июля люди не дожидались автобусов, писали жалобы, поэтому предприятие решило обратиться с иском к организаторам протестов. В общей сложности, Мосгортранс, предприятие «Автомобильные дороги» и компания «Анкор», арендующая на Тверской помещение под заведение общепита, собираются взыскать с организаторов акции 27 июля более 13 миллионов рублей. что касается «Анкора», эта компания добивается возмещения убытков в полмиллиона рублей из-за того, что ей пришлось закрыть свое заведение в день проведения акции, — пишет агентство Интерфакс.