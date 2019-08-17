На бульварах в центре Москвы сегодня проходят одиночные пикеты за свободные выборы

Участвуют представители оппозиции. Среди тех, кто пришел выступить за честные выборы, — муниципальные депутаты Илья Азар, Елена Филина, а также Сергей Митрохин – член федерального политкомитета партии «Яблоко», единственный из известных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, кто смог отменить решение о недопуске до выборов. Пикеты проходят под пристальным вниманием полиции. Впрочем, силовики не вмешиваются в происходящее. На эту субботу муниципальные депутаты пытались согласовать массовые пикеты на Бульварном кольце. Столичные власти проводить акции запретили. Оппозиция также просила предоставить площадку на проспекте Сахарова, однако в этом случае чиновники отдали предпочтение КПРФ. На согласованную акцию коммунистов, по данным полиции и «Белого счетчика», пришли около четырех тысяч человек.