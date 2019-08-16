Завтра пройдет концерт в поддержку сестер Хачатурян в Москве

Музыкальный концерт в поддержку сестер Хачатурян пройдет 18 августа в Москве. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» участница Pussy Riot Мария Алехина, которая также примет участие в мероприятии.

«Дело сестер Хачатурян – одно из важнейших дел в контексте разговора о домашнем и сексуальном насилии, который, к сожалению, не происходит на уровне общества. У нас отсутствует специальный закон о домашнем насилии. Политики, оккупировавшие власть, говорят, что людей на улице бить нельзя, а в семье – легко. Девочек на протяжении всей их жизни били, насиловали. Совершенно безнаказанно человек ломал жизни трех других людей. Мы принимаем участие в концерте, передаем средства юристам и психологам, чтобы остаток сознательной и взрослой жизни девушки не провели за решеткой», — сказала она.

На мероприятии Pussy Riot представят концерт-спектакль Riot Days по книге М.Алехиной.

Концерт состоится 18 августа на Бумажной фабрике по адресу: Москва, Переведеновский переулок, 18 строение 6. Начало в 16.00.

В мероприятии также примут участие музыкальные группы Красные Зори, ОНА, ПОЗОРЫ, Ритуальные Услуги, Созвездие Отрезок, Старость, Mirrored lips, Rosemary Loves a BlackBerry.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве собственного отца, который на протяжении многих лет избивал их и принуждал к действиям сексуального характера. Защитники сестер настаивают, что девушки убили отца в рамках необходимой обороны.