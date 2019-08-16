Мэрия Москвы отказалась согласовать пикет в поддержку сестер Хачатурян 18 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовать пикет в поддержку сестер Хачатурян на площади Сретенские ворота 18 августа. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» одна из организаторов кампании в поддержку сестер Хачатурян Эмилия Григорян.

«Мне кажется, что сейчас отказывают всем подряд, поэтому это неудивительно, мы были к этому готовы. Пока ни на какую точную дату мы мероприятие не переносили. Мы планируем организовать его перед началом судебного заседания», — сказала она.

Э.Григорян добавила, что организаторы считают «отпиской» заявление мэрии о том, что «указанная территория непригодна для проведения публичным мероприятий».

Власти Москвы уже несколько раз отказывались согласовать акции в поддержку сестер Хачатурян.

Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве собственного отца, который на протяжении многих лет избивал их и принуждал к действиям сексуального характера. Защитники сестер настаивают, что девушки убили отца в рамках необходимой обороны.