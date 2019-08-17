В центре Москвы проходят одиночные пикеты за свободные выборы

Муниципальные депутаты решили организовать эту акцию – после того, как столичные власти не согласовали массовые пикеты. Центром событий стало Бульварное кольцо.

За участниками пикетов в центре столицы сегодня наблюдают члены СПЧ. Один из них журналист Николай Сванидзе – сказал, что намерен донести информацию о происходящем до президента России. Трансляцию вел телеканал «Дождь».

Оппозиция также пыталась организовать сегодня акцию на проспекте Сахарова, но власти одобрили заявку КПРФ. На согласованный митинг коммунистов пришли около 4 тысяч человек.

Участники говорили, что выступают за честные выборы. По мнению одной из пришедших на акцию, Антонины Ильиничны, только независимые кандидаты могут изменить ситуацию в стране.

Перед сегодняшней акцией представители КПРФ подчеркивали, что не собираются в эту субботу объединяться с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму.

Тем временем, в парке Горького вновь, как и в дни предыдущих акций протеста, проходит концерт. В дни массовых акций в первой половине августа парк устраивал выступления известных исполнителей, организуя фестивали бургеров и шашлыков. Сегодня поводом для бесплатного концерта стал 91-й день рождения парка Горького.

Среди заявленных артистов – Филипп Киркоров, Лолита, певица Елка.