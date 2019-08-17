Командир аэробуса, совершившего аварийную посадку, в Подмосковье, сегодня открывал футбольный матч в Екатеринбурге

то была встреча клубов «Урал» и «Крылья Советов». Перед началом весь экипаж вышел на футбольное поле, как пишет агентство ТАСС, под овации болельщиков. Пилоты и бортпроводники поприветствовали футбольных фанатов. Комментатор сказал, что поступок экипажа был актом смелости и отваги и примеом для каждого.

Аварийную посадку совершил самолет Уральских авиалиний. Его экипаж из Екатеринбурга.