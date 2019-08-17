Специалисты Airbus и BEA приступили к осмотру аварийно севшего самолета Уральских авиалиний

Специалисты компании Airbus и французского бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации приступили к осмотру аварийно севшего самолета Уральских авиалиний. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. А-321 экстренно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье два дня назад – после отказа двигателей. По предварительной версии, самолет столкнулся со стаей птиц. На борту было больше 230-ти человек. Все живы.

Между тем, издание «База» сегодня опубликовало переговоры диспетчера с пилотами самолета. Согласно этим данным, экипаж перед взлетом дважды предупреждали о птицах на аэродроме. Источники ТАСС в Летно-исследовательском институте имени Громова подтвердили подлинность расшифровки переговоров.