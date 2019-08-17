Минздрав: У врачей больницы, которые оказывали помощь пострадавшим при взрыве, не превышен уровень облучения

У врачей архангельской областной больницы, которые оказывали помощь пострадавшим при взрыве под Северодвинском, не превышен уровень радиационного облучения, – заявили в Минздраве. Там уточнили, что медики были обследованы по поручению министра Вероники Скворцовой. При этом в администрации Архангельской области говорили, что врачи сами захотели пройти обследование. Комментарии Минздрава последовали за публикацией газеты Моscow Тimes. Со ссылкой на источники издание сообщило, что медиков не предупредили о риске заражения радиацией. Один из собеседников газеты сказал, что персонал, «мягко говоря, в ярости». Согласно этим данным, у одного из врачей нашли в мышечной ткани радиоактивный изотоп.