В Москве проходят пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы и против репрессий

В Москве в эти минуты проходят одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы и против политических репрессий. Площадкой стали разные участки Бульварного кольца. Муниципальные депутаты планировали провести массовые пикеты, однако мэрия их не согласовала.

Участники сегодняшних пикетов выступают, в том числе, в поддержку задержанных по так называемому «московскому делу», возбужденному после акции протеста 27 июля по статье о массовых беспорядках.

Среди участников – в том числе, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он – единственный из известных оппозиционных кандидатов в Городскую думу, кто смог отменить решение избирательной комиссии о недопуске до выборов.