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14:00, 17 августа 2019

В центре Москвы начинаются одиночные пикеты за честные выборы и против политических репрессий

Муниципальные депутаты планировали провести массовые пикеты, однако мэрия их не согласовала. Заявители Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подчеркнули, что никого не призывают выходить сегодня на несогласованное шествие. Тем не менее, полиция стянула дополнительные силы к Бульварному кольцу, где должны состояться одиночные пикеты.

Сегодня же на проспекте Сахарова прошел митинг КПРФ за честные выборы. Мероприятие было согласовано с властями. Все преследования протестующих в Москве должны быть прекращены, — сказал на митинге в интервью телеканалу «Дождь» кандидат в депутаты Мосгордуму от КПРФ Вадим Кумин.

Массовые акции были вызваны действиями Мосгоризбиркома. Поэтому коммунисты требуют немедленной отставки главы избирательной комиссии Валентина Горбунова, — добавил Кумин.

По данным полиции и «Белого счетчика», в сегодняшней акции КПРФ участвовали чуть больше 4 тысяч человек. Коммунисты говорили, что не намерены в эту субботу во время протестной акции объединяться с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму.



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