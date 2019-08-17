Служба безопасности Украины задержала сбежавшего от СБУ наркобарона Амоса Дов Сильвера

Его поймали в одной из областей Украины и снова собираются экстрадировать в Израиль. Вчера стало известно, что основатель крупнейшей международной онлайн-сети по распространению наркотиков скрылся от сотрудников СБУ в аэропорту Борисполь. Там Амоса Дов Сильвера должны были посадить на самолет и отправить в Израиль. Наркобарон прошел паспортный контроль. С него сняли электронный браслет, после чего он ушел в зону дьюти-фри и исчез. У Сильвера гражданство США и Израиля. Его арестовали в Киеве почти полгода назад по запросу израильских властей.